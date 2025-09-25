Quanti giochi sporchi sulla pelle dei palestinesi.

La sinistra usa cortei e iniziative simboliche solo per mettere in difficoltà l’esecutivo. È vero: la strage va fatta finire, ma non saranno le sanzioni o il riconoscimento della Palestina a convincere Netanyahu. 🔗 Leggi su Laverita.info

