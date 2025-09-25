Quante soluzioni in attacco! Nkunku e Leao pronti a essere protagonisti

Pianetamilan.it | 25 set 2025

Con il rientro di Leao e il miglioramento di condizione per Nkunku Allegri ha ora molte soluzioni per l'attacco del suo Milan. Lo riferisce il 'Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

