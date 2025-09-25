Quando siamo tristi ansiosi o semplicemente confusi c’è un rimedio silenzioso e alla portata di tutti | il libri giusto al momento giusto
L eggere non è solo un passatempo, ma un vero e proprio atto di amore verso sé stessi. La lettura stimola l’empatia, abbassa i livelli di stress e ci permette di dare un nome alle emozioni che fatichiamo a decifrare. È quello che gli psicologi chiamano biblioterapia: l’uso dei libri come strumento terapeutico per comprendere, affrontare e trasformare gli stati d’animo. Leggi anche › Il bookclub della regina Camilla lancia un nuovo progetto: d’ora in poi gli abusi si combatteranno anche con i libri La conferma arriva anche dalla scienza: uno studio del 2009 condotto dalla University of Sussex, ha dimostrato che leggere anche solo per sei minuti al giorno può ridurre lo stress fino al 68%, più di una passeggiata o di una tazza di tè. 🔗 Leggi su Iodonna.it
