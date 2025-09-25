Quando le parole diventano una cura un percorso di formazione
Curare non è solo guarire: è prendersi cura. Intesa non solo come terapia, ma anche come relazione e apertura a nuove forme di linguaggio per raggiungere le persone, non solo pazienti. È da questo approccio che nasce il corso formativo promosso dalle aziende sanitarie ferraresi dal titolo ‘ Le parole che curano - Parole, musica, teatro, immagini e colori per una cura integrata ’, in programma oggi e domani dalle 9 alle 18, nell’aula magna dell’ospedale Sant’Anna di Cona. Il corso ‘Le parole che curano’, organizzato dall’unità operativa Formazione e processi della docenza integrata e dal dipartimento di Sanità pubblica all’interno del programma ‘Scuole che promuovono salute’, e aperto dai saluti del direttore sanitario delle aziende sanitarie ferraresi Roberto Bentivegna, propone un’esperienza formativa immersiva, articolata in due giornate che alternano momenti teorici e laboratori esperienziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: parole - diventano
Le parole della nonna diventano una virale lezione di vita: “Non mi sento vecchia perché ho uno scopo”
Le parole di Michela Murgia diventano immagini. Le emozioni restano le stesse. #TreCiotole, l'ultimo libro scritto e pubblicato dalla scrittrice sarda, arriva al cinema dal 9 ottobre. Diretto da Isabel Coixet, con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Silvia D'Amico, Gal - facebook.com Vai su Facebook
Quando le parole diventano una cura, un percorso di formazione; “Cura, persone, futuro”: a Catanzaro un racconto corale e partecipato sull'Alzheimer e sulle demenze; “La giusta distanza”: un festival tra parole e paesaggi sulle Prealpi trevigiane.
Quando le parole diventano una cura, un percorso di formazione - Appuntamento oggi e domani nell’aula magna dell’ospedale di Cona: musica, teatro e immagini come terapia per i pazienti ... Da msn.com
Tra parole e cura. Quando la terapia inizia dalla persona - Un approccio alternativo e integrato arriva dalla pratica della Medicina narrativa, in cui il professionista ... Scrive quotidiano.net