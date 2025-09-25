quando le parole diventano una cura un percorso di formazione

Curare non è solo guarire: è prendersi cura. Intesa non solo come terapia, ma anche come relazione e apertura a nuove forme di linguaggio per raggiungere le persone, non solo pazienti. È da questo approccio che nasce il corso formativo promosso dalle aziende sanitarie ferraresi dal titolo ‘ Le parole che curano - Parole, musica, teatro, immagini e colori per una cura integrata ’, in programma oggi e domani dalle 9 alle 18, nell’aula magna dell’ospedale Sant’Anna di Cona. Il corso ‘Le parole che curano’, organizzato dall’unità operativa Formazione e processi della docenza integrata e dal dipartimento di Sanità pubblica all’interno del programma ‘Scuole che promuovono salute’, e aperto dai saluti del direttore sanitario delle aziende sanitarie ferraresi Roberto Bentivegna, propone un’esperienza formativa immersiva, articolata in due giornate che alternano momenti teorici e laboratori esperienziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

