Quando la notte insegna | il nuovo romanzo di Caterina Ceccuti
Un incontro inatteso con la morte infrange la routine di un giovane cronista e spalanca le porte a un viaggio notturno nell’intimo di ciascuno di noi. Il nuovo romanzo di Caterina Ceccuti, T’insegnerò la notte, invita il lettore a camminare sul crinale sottile che separa realtà e visione. Una Firenze specchio dell’inquietudine Nel suo nuovo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
'T'insegnerò la notte', il romanzo di Caterina Ceccuti - Una donna morta che appare nella sera di Firenze e segna l'inizio di una discesa nell'oscurità dell'anima. Riporta adnkronos.com
