Quando il lavoro schiaccia le persone e le fa ammalare il lato oscuro delle aziende italiane
Dai reparti ospedalieri agli uffici pubblici, la ricerca di Isabella Schiavone su burnout, mobbing e straining: una violenza psicologica che spesso resta invisibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: lavoro - schiaccia
Tragico incidente sul lavoro in Puglia: il trattore si ribalta e lo schiaccia, muore un agricoltore di 21 anni
Ruspa schiaccia un operaio, elitrasportato a Roma: terribile incidente sul lavoro ad Anagni
Incidente sul lavoro, operaio ferito gravemente: la mano schiacciata da una pressa - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sul lavoro: gamba schiacciata da muletto in manovra, operaia in ospedale ift.tt/WRmXNiM ift.tt/v2NWfMb - X Vai su X
Lavoro, i dirigenti pubblici:«L'IA non ci fa paura» - Il 79% dei dirigenti pubblici vive la transizione verso l’Intelligenza artificiale all’interno della Pubblica amministrazione soprattutto come un’opportunità: il 41% sostiene che l’IA permetterà di ... Lo riporta ilmessaggero.it
Lavoro, il governo pensa a un nuovo decreto per il primo maggio, ma non sarà come quello di due anni fa - «In vista del Primo maggio stiamo lavorando a qualcosa di estremamente importante per i lavoratori, cioè la loro sicurezza». Da ilmessaggero.it