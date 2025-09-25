Jannik Sinner ha esordito con una vittoria nel torneo ATP 500 di Pechino, regolando il veterano croato Marin Cilic con il punteggio di 6-2, 6-2. Il numero 2 del mondo è tornato in campo a diciotto giorni di distanza dall’atto conclusivo degli US Open perso contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, imponendosi da testa di serie numero 1 sul cemento della località cinese. Il fuoriclasse altoatesino può così proseguire la propria avventura e tornerà in campo sabato 27 settembre per fronteggiare il francese Terence Atmane. Ci sarà infatti un giorno di riposo per il 23enne, che venerdì avrà modo di tirare il fiato e cimentarsi in una sessione di allenamento, in modo da limare alcuni dettagli tecnici, utili in vista delle partite contro avversari di maggiore caratura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Sinner la prossima partita a Pechino? C’è il giorno di riposo! Programma, avversario, tv