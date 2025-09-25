Quando gioca Sinner contro Cilic | l’azzurro torna in campo dopo gli US Open a Pechino anche tre italiani | Orario e dove vederlo in tv
È il giorno di Jannik Sinner. L’azzurro torna in campo dopo un lungo riposo ( non gioca dal 7 settembre, dalla finale agli US Open persa contro Alcaraz ) e sfiderà Marin Cilic nel primo turno dell’ATP 500 di Pechino, torneo giocato già lo scorso anno: nella passata edizione arrivò in finale, ma uscì sconfitto sempre contro il rivale spagnolo. Non ci sarà però un altro Sinner-Alcaraz, in quanto il murciano ha deciso di giocare contemporaneamente a Tokyo, nell’altro 500 in programma e che vede in tabellone anche gli italiani Luciano Darderi e Matteo Berrettini, entrambi vittoriosi al primo turno contro Yoshihito Nishioka e Jaume Munar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
