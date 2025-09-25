Quando accendere il riscaldamento? Ecco cosa dice la legge e qual è la temperatura giusta

Molti cittadini in Germania si chiedono ogni anno quando scatta l’obbligo di accendere il riscaldamento nelle abitazioni. La questione non riguarda solo la comodità di avere stanze calde, ma anche aspetti legali e di sicurezza. Esiste infatti una soglia di temperatura che rende necessario l’avvio degli impianti per evitare conseguenze spiacevoli. Gli esperti dell’Agenzia federale per l’ambiente e dell’Ufficio per la tutela dei consumatori ricordano che la temperatura domestica non dovrebbe scendere sotto i 16 gradi. Sotto questa soglia aumenta sensibilmente il rischio di formazione di muffa, soprattutto negli edifici più vecchi e con scarso isolamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: accendere - riscaldamento

