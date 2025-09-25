Qualiano salta il Consiglio comunale | presenti solo i consiglieri di opposizione

Rinviata la seduta in prima convocazione del 25 settembre, si torna in aula domani in seconda convocazione. Il Consiglio comunale di Qualiano, convocato per oggi 25 settembre 2025 alle ore 17.00 presso la sala consiliare di Piazza del Popolo, non si è potuto tenere. Alla prima convocazione, infatti, si sono presentati soltanto i consiglieri di opposizione Porcelli, Di Procolo, Russo ed Apostoli rendendo impossibile lo svolgimento della seduta. L’assemblea cittadina, convocata dal presidente del Consiglio comunale, aveva all’ordine del giorno due punti fondamentali: – Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it