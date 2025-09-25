Quale visione del mondo porta lo Stato di Israele a cancellare Gaza dalle mappe e a invadere i Paesi sovrani ponendosi al di sopra del diritto internazionale? Il progetto del grande Israele è solo politico o nasconde aspettative messianiche?

Il messianismo politico di Israele, che oggi si manifesta pienamente con il sionismo revisionista, è un carattere costitutivo del giudaismo rabbinico-talmudico. Secondo tale visione, il regno di Dio si realizza prima su questa terra, attraverso la costituzione di uno Stato Universale all'insegna del.

