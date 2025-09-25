Jannik Sinner ha ormai voltato definitivamente pagina, annunciando Alejandro Resnicoff come nuovo fisioterapista, ma a tornare sul caso Clostebol è stato Giacomo Naldi, il fisioterapista licenziato da Sinner, autore del massaggio che ha provocato la contaminazione e di conseguenza la positività dell’azzurro ai controlli antidoping. Positività che ha costretto poi Sinner a fermarsi per tre mesi (dal 9 febbraio al 4 maggio) dopo il patteggiamento con la Wada. La sostanza, considerata dopante e quindi illecita nelle competizioni, proveniva dal Trofodermin, farmaco che Naldi aveva ricevuto da Umberto Ferrara, preparatore atleticato prima licenziato con Naldi e poi reintegrato da Sinner nel a luglio scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Qualcuno ha scatenato polemiche, ma io e Sinner siamo in buoni rapporti. Ci siamo incontrati": Naldi rompe il silenzio sul caso Clostebol