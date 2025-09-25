Qualcomm annuncia Snapdragon 8 Elite Gen5 | È il processore per smartphone più veloce al mondo
L’azienda di San Diego toglie i veli alla nuova generazione di Snapdragon. Si parte con il modello di punta, spinto dalla terza generazione di core Oryon che tocca i 4.6 GHz: nessun processore per smartphone si era spinto tanto avanti.. 🔗 Leggi su Dday.it
