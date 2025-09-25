Qual è il tuo sogno?
A chiederselo è stato il People Insights Lab di ING Italia insieme a YouGov in occasione della Giornata mondiale dei sogni. Dall'indagine sono emersi dati interessanti, tra cui alcune differenze di desideri in base all'età, le strategie in atto per concretizzarli, insieme ad alcuni sogni fuori dall'ordinario. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: qual - sogno
Tonali Juve: sogno o realtà? La verità sul possibile arrivo del centrocampista, cosa c’è dietro alla trattativa con il Newcastle e qual è la posizione degli inglesi
Il sogno inizia dal cuscino. Sai qual è la differenza tra un guanciale in lattice Sofarm e gli altri cuscini? Realizzato in 100% schiuma di lattice, naturale e anallergico ? Si adatta a ogni posizione della testa, garantendo un sostegno personalizzato Graz - facebook.com Vai su Facebook
Bonny e quel sogno nerazzurro diventato realtà L'attaccante francese ripercorre le sue prime emozioni, il legame con il calcio e la chiamata dell’Inter Tutto questo in , il nuovo format powered by @BetssonSport Guarda ora http://bit.ly/42fvR - X Vai su X
"Qual è il tuo vero sogno?" Cinque persone raccontano come si vive con il disturbo bipolare - "Prendetevi cura di noi come dei bimbi: siamo la punta di un iceberg di un mondo che non riesce a curare neanche se stesso". it.euronews.com scrive
Ama il tuo sogno, la mostra di Marilù Eustachio - ”, la prima grande mostra interamente dedicata all’opera fotografica in formato Polaroid di Marilù Eustachio, artista italiana tra le voci ... Scrive romatoday.it