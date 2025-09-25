Purtroppo è il suo corpo Daniele trovato morto triste epilogo sul 17enne scomparso

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Mariglianella, in provincia di Napoli, dove oggi è stato ritrovato senza vita un ragazzo di soli 17 anni. Si chiamava Daniele e la sua scomparsa era stata segnalata ieri sera, quando non aveva fatto ritorno a casa dopo essere uscito in sella alla sua mountain bike. L’ultima volta era stato visto intorno alle 19 in via Napoli, ma da quel momento si erano perse le sue tracce, alimentando la paura crescente dei familiari. Il caso era stato raccontato anche dal programma “Chi l’ha visto”, che nella serata di ieri aveva rilanciato l’appello disperato della zia del ragazzo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it