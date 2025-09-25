Puppo | Musetti competitivo sul cemento come sull’erba Errore clamoroso di Federer

Dario Puppo ha analizzato la sconfitta di Lorenzo Musetti nella finale del torneo ATP 250 di Chengdu durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Tabilo ha giocato meglio i punti importanti. Lasciamo perdere la classifica e la stagione, io non ho visto molti che giocano il rovescio sul cemento come Musetti, quando la palla sale fa movimenti diversi. Per come Musetti sta giocando il diritto, la prestazione di Musetti in semifinale è stata catalogata da Tennis Inside come la migliore in stagione per quel colpo”. Il telecronista di Eurosport si è soffermato su un altro aspetto tecnico del gioco del toscano: “ Il rovescio lo tira più secco, se gli avversari gli offrono il tempo non ne escono fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it

