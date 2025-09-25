Puppo | Musetti competitivo sul cemento come sull’erba Errore clamoroso di Federer
Dario Puppo ha analizzato la sconfitta di Lorenzo Musetti nella finale del torneo ATP 250 di Chengdu durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Tabilo ha giocato meglio i punti importanti. Lasciamo perdere la classifica e la stagione, io non ho visto molti che giocano il rovescio sul cemento come Musetti, quando la palla sale fa movimenti diversi. Per come Musetti sta giocando il diritto, la prestazione di Musetti in semifinale è stata catalogata da Tennis Inside come la migliore in stagione per quel colpo”. Il telecronista di Eurosport si è soffermato su un altro aspetto tecnico del gioco del toscano: “ Il rovescio lo tira più secco, se gli avversari gli offrono il tempo non ne escono fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: puppo - musetti
Dario Puppo: “Popyrin aveva un piano con Sinner? Lo ha dimenticato. Credo che Jannik aspetti Musetti”
Puppo estasiato: “Non so se si sia mai visto un livello come quello di Sinner. Musetti avrebbe più chance a Parigi”
Dario Puppo - facebook.com Vai su Facebook
Mi sta piacendo molto la posizione in campo di Musetti nel secondo set. Vicino alla riga e molto propositivo. Gran ritmo e un servizio che funziona bene! #USOpen - X Vai su X
Musetti perde tre posizioni, da lunedi sul cemento (odiato) la top ten è a rischio - Lorenzo Musetti, protagonista di una splendida cavalcata sulla terra rossa che lo ha proiettato fino al sesto posto del ranking ATP, si trova ora a un ... Lo riporta ilmessaggero.it
Musetti oltre gli infortuni e i virus: ora il cemento con consolidare la top-10 - Il cemento per ritrovare continuità di risultati dopo la sfortuna degli ultimi mesi, con l’obiettivo di raccogliere punti per consolidare la propria posizione tra i primi dieci tennisti al mondo. Secondo corrieredellosport.it