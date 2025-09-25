Può restare al governo 10 anni Le Figaro incorona Meloni
"Le Figaro" celebra la popolarità stabile del governo presieduto da Giorgia Meloni a tre anni esatti da quelle elezioni politiche nazionali nettamente vinte dal centrodestra e che incoronarono la leader di Fratelli d'Italia a Palazzo Chigi il 22 ottobre 2022. Il quotidiano francese definisce il percorso dell'esecutivo nazionale "senza errori" mentre sottolinea il costante elevato gradimento conquistato dalla presidente del Consiglio in carica: per di più in un Paese come l'Italia, storicamente caratterizzata da governi brevi e coalizioni assai fragili. Secondo "Le Figaro", infatti, la premier è riuscita abilmente a conservare un consenso personale del 37%, superiore a quello iniziale, mentre FdI resta stabile attorno al 30% nelle intenzioni di voto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"Consenso elevato e stabile: può restare al governo 10 anni". Le Figaro incorona Meloni - Il quotidiano francese celebra la presidente italiana del Consiglio a tre anni esatti dal trionfo alle elezioni politiche: ... Segnala msn.com
Il governo libera 10 mila detenuti. Ma è vietata la parola svuotacarceri - Il governo ha deciso per la liberazione anticipata di “circa 10 mila detenuti”. Da huffingtonpost.it