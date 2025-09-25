Punto da due calabroni mentre taglia una pianta Gabriele Davolio muore a 69 anni per shock anafilattico

È stato punto da due calabroni mentre tagliava una pianta ed è deceduto poco dopo per shock anafilattico. La vittima si chiamava Gabriele Davolio, aveva 69 anni. Il fatto che accaduto a Novellara nella mattinata di mercoledì 24 settembre. Lo stesso giorno un 47enne, Gianluca Assisi, è deceduto sempre per una puntura a Catanzaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it