Punito il detenuto che ha picchiato Filippo Turetta | labbro spaccato dopo il pugno in carcere

Tgcom24.mediaset.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 55enne Cesare Dromì, già condannato per gravi reati e con legami con la ’ndrangheta, ha colpito Filippo Turetta nel carcere di Montorio Veronese. Dopo l'isolamento disciplinare, è stato trasferito a Treviso per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

punito il detenuto che ha picchiato filippo turetta labbro spaccato dopo il pugno in carcere

© Tgcom24.mediaset.it - Punito il detenuto che ha picchiato Filippo Turetta: labbro spaccato dopo il pugno in carcere

In questa notizia si parla di: punito - detenuto

Punito il detenuto che ha picchiato Filippo Turetta: labbro spaccato dopo il pugno in carcere - Filippo Turetta, condannato per l'omicidio di Giulia Cecchettin, è stato aggredito a fine agosto nel carcere di Montorio Veronese. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Punito Detenuto Ha Picchiato