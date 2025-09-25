Punito il detenuto che ha picchiato Filippo Turetta | labbro spaccato dopo il pugno in carcere
Il 55enne Cesare Dromì, già condannato per gravi reati e con legami con la ’ndrangheta, ha colpito Filippo Turetta nel carcere di Montorio Veronese. Dopo l'isolamento disciplinare, è stato trasferito a Treviso per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
