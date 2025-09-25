Punisher torna con quattro nuove serie a dicembre
Il personaggio di Punisher torna protagonista nel panorama Marvel con un calendario ricco di novità e produzioni inedite. Per gli appassionati dell’anti-eroe, l’ultimo trimestre del 2025 si preannuncia all’insegna di quattro nuove serie che approfondiscono le vicende di Frank Castle, offrendo una vasta gamma di storie che spaziano dal noir più cupo alle narrazioni più tradizionali. In questo articolo si analizzeranno le principali uscite previste per dicembre, con focus sui contenuti e sulle caratteristiche distintive di ciascuna pubblicazione. le nuove serie dedicate a punisher in uscita a dicembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: punisher - torna
Punisher torna in spider-man: una nuova era dopo 9 anni
The Punisher: Frank Castle torna in azione, prime immagini dal set con Jon Bernthal in costume
Il famoso logo del teschio del punisher torna in marvel dopo 6 anni
Jon Bernthal svela il look di Punisher nell'MCU, pronto a scontrarsi con Spider-Man in Brand New Day. Scopri il nuovo look e i dettagli sui suoi prossimi progetti! #Punisher #SpiderMan #MCU #MarvelStudios - facebook.com Vai su Facebook