pulse elevate sony presenta gli altoparlanti wireless per ps5 e pc

Sony ha svelato durante il nuovo State of Play i Pulse Elevate, i primi altoparlanti wireless sviluppati direttamente da PlayStation, pensati per chi vuole un’esperienza audio immersiva senza dover utilizzare necessariamente le cuffie. Il colosso giapponese ha svelato sul PlayStation Blog che grazie ai driver magnetici planari, gli speaker garantiscono un suono fedele e dettagliato, mentre su PS5 il supporto a Tempest 3D AudioTech permette di percepire con precisione i segnali audio nello spazio di gioco. Oltre ai woofer integrati per bassi più ricchi, spicca un microfono incorporato con tecnologia di riduzione del rumore basata sull’intelligenza artificiale, utile per comunicazioni chiare anche senza headset. 🔗 Leggi su Game-experience.it

