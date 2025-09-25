Pulse Elevate Sony presenta gli altoparlanti wireless per PS5 e PC
Sony ha svelato durante il nuovo State of Play i Pulse Elevate, i primi altoparlanti wireless sviluppati direttamente da PlayStation, pensati per chi vuole un’esperienza audio immersiva senza dover utilizzare necessariamente le cuffie. Il colosso giapponese ha svelato sul PlayStation Blog che grazie ai driver magnetici planari, gli speaker garantiscono un suono fedele e dettagliato, mentre su PS5 il supporto a Tempest 3D AudioTech permette di percepire con precisione i segnali audio nello spazio di gioco. Oltre ai woofer integrati per bassi più ricchi, spicca un microfono incorporato con tecnologia di riduzione del rumore basata sull’intelligenza artificiale, utile per comunicazioni chiare anche senza headset. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: pulse - elevate
NOW AVAILABLE: THE MUSICA JAZZ COLLECTOR’S ISSUE (Musica Jazz has been Italy’s leading jazz magazine since 1945. This is our international edition—now in English.) A beautifully curated journey through the legacy and living pulse of jazz, this - facebook.com Vai su Facebook
Pulse Elevate, Sony presenta gli altoparlanti wireless per PS5 e PC; PULSE Elevate: Sony annuncia i nuovi speaker wireless per PS5; Sony presenta gli altoparlanti da gioco wireless Pulse Elevate.
Sony presenta gli altoparlanti da gioco wireless Pulse Elevate - L'azienda ha anche rivelato Pulse Elevate, una nuovissima coppia di altoparlanti desktop wireless costruiti per i giochi ... Da gamereactor.it
PULSE Elevate: Sony annuncia i nuovi speaker wireless per PS5 - Ecco tutti i dettagli e il trailer di annuncio che presenta le novità. Secondo vgmag.it