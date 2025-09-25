Puliamo il mondo a Picarelli nuova tappa della campagna nazionale di Legambiente
Legambiente Avellino, in collaborazione con la Proloco Picarelli, annuncia un nuovo appuntamento di "Puliamo il mondo" per domenica 28 settembre dalle ore 16. L'obiettivo è promuovere la cura del territorio e la partecipazione civica, partendo da un gesto concreto: la raccolta di rifiuti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
