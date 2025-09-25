Pug l' area cambia volto | nuovi edifici residenziali un parcheggio pubblico e venti alberi
Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale, in attuazione degli obiettivi strategici fissati dal Piano urbanistico generale di Cesena. Nell’ambito delle politiche di contenimento del consumo di suolo e di incremento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: area - cambia
Divieto per le moto in Area B, obbligo Move-In, ticket Atm: cosa cambia (e cosa no) a Milano
Area B e C: scattano le nuove norme, divieto anche per Euro 3 benzina. Cosa cambia e quando: le date
L’area giochi di via Volta cambia look
Milano, nuove regole per Area B e Area C: cosa cambia dal 1° ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Area B e Area C Milano: cosa cambia dal 1° ottobre 2025 https://sicurauto.it/news/attualita-e-curiosita/area-b-e-area-c-milano-cosa-cambia-dal-1-ottobre-2025/… #AttualitàeCuriosità #News #AreaCMilano #Milano #ZTL - X Vai su X