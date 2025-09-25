PUBG | Battlegrounds e PUBG MOBILE annunciano il crossover con Skibidi Toilet

Oggi, PUBG MOBILE ha annunciato una collaborazione congiunta tra PUBG: Battlegrounds, PUBG MOBILE e il fenomeno virale di internet, Skibidi Toilet. Da oggi fino al 4 novembre, i giocatori di PUBG MOBILE possono tuffarsi nei campi di battaglia e spazzare via le regole mentre la bizzarra energia di Skibidi Toilet inonda le modalità con gameplay esclusivo, incontri imprevedibili e una serie di ricompense a tema. I giocatori di PUBG MOBILE potranno affrontare Skibidi Toilet mentre invade Livik ed Erangel nella modalità Classica. Apparendo casualmente, Skibidi Toilet scatena raggi laser infuocati, minion di Skibidi Toilet e attacchi a terra, prendendo di mira i giocatori vicini o coloro che sono abbastanza audaci da colpire per primi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

