Puna na di ma torna a casa tua | ragazza extracomunitaria vittima di stalking

Stalking a sfondo razziale nei confronti di una donna di colore: due giovanissimi sottoposti a misura cautelare a Napoli. La polizia ha eseguito due ordinanze di misura cautelare, una nei confronti di un maggiorenne e l'altra nei confronti di un minorenne: il maggiorenne è stato sottoposto al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it