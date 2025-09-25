PSVITA Ark Standalone Highmem | Come Abilitare il Layout Highmem su PS Vita

Se sei un utente di ARK Standalone, il famoso ambiente di esecuzione per PSP sulla PS Vita, oggi c’è una novità interessante per te. È stato rilasciato un set di patch non ufficiale chiamato arkstandalonehighmem, che permette di abilitare il layout di memoria highmem anche sulla versione Standalone di ARK. Cosa significa “Highmem”?. In parole semplici, il layout highmem aumenta la quantità di RAM utilizzabile dai giochi PSP su PS Vita. Alcuni titoli particolarmente pesanti (come God of War: Chains of Olympus o Metal Gear Solid: Peace Walker ) traggono grande beneficio da questa impostazione, ottenendo performance più stabili e risolvendo potenziali problemi di lag o crash. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net