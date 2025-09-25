PSP PSVITA ARK-4 El Fixo REV201 | Risolto l’Issue con i Giochi oltre 1GB il CFW Moderno per PSP e PS Vita
La scena homebrew per PSP e PS Vita è più viva che mai, e l’ultima release di ARK-4, soprannominata “El Fixo”, lo dimostra. Pubblicata poche ore fa da JoseAaronLopezGarcia, questa versione (rev201) introduce una correzione molto attesa insieme a una serie di miglioramenti che consolidano ARK-4 come uno dei Custom Firmware (CFW) più completi e moderni disponibili. La Corruzione Principale: Giochi oltre 1GB sulla Memory Stick Il cambiamento più significativo di questa release è la risoluzione di un problema che affliggeva i giochi che installavano più di 1GB di dati sulla Memory Stick. Questo fix migliora notevolmente la compatibilità e l’esperienza di gioco per titoli specifici, rendendo ARK-4 ancora più stabile e affidabile. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: psvita - fixo
Playstation 4: come collegare la console a PsVita e giocare in streaming - La possibilità di utilizzare PsVita come secondo schermo o sfruttarla per affrontare le varie avventure disponibili su Playstation 4 tramite collegamento streaming è senza dubbio molto interessante. Lo riporta hdblog.it