Sony si prepara ad un nuovo passo nell’evoluzione della sua console di punta: una versione aggiornata della PS5 Pro. L’indiscrezione arriva dal leaker Billbil-kun, noto per la sua affidabilità e già responsabile di anticipazioni corrette riguardo al lancio della PS5 Slim. Il nuovo modello, identificato dal codice CFI-7121, sarebbe già comparso in documenti di certificazione giapponesi, confermando l’esistenza di una revisione hardware in arrivo. Come leggiamo su Dealabs, a differenza della nuova revisione per la Slim, che aveva sollevato polemiche per la riduzione della capacità dell’SSD, la nuova Pro non dovrebbe riservare sorprese negative. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PS5 Pro, a breve è in arrivo un nuovo modello? Un leak potrebbe aver svelato le novità