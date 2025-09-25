PS5 è la console di Sony di maggior successo | ha generato i maggiori incassi di sempre

PS5 ha raggiunto un traguardo storico: è la generazione di console Sony che ha prodotto i maggiori incassi di sempre. Durante il Tokyo Game Show 2025, Hideaki Nishino, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha annunciato che PS5 e il suo indotto hanno generato 136 miliardi di dollari in soli cinque anni, superando tutte le precedenti piattaforme PlayStation, incluse PS4 con 107 miliardi e PS3 con 71 miliardi. Anche considerando l’inflazione e il prezzo più elevato di console, giochi e accessori rispetto al passato, si tratta di un risultato eccezionale. La PS5 ha venduto finora oltre 80 milioni di unità, con un ritmo di vendite che punta ai 100 milioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

