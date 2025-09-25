PS5 è la console di Sony di maggior successo | ha generato i maggiori incassi di sempre
PS5 ha raggiunto un traguardo storico: è la generazione di console Sony che ha prodotto i maggiori incassi di sempre. Durante il Tokyo Game Show 2025, Hideaki Nishino, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha annunciato che PS5 e il suo indotto hanno generato 136 miliardi di dollari in soli cinque anni, superando tutte le precedenti piattaforme PlayStation, incluse PS4 con 107 miliardi e PS3 con 71 miliardi. Anche considerando l’inflazione e il prezzo più elevato di console, giochi e accessori rispetto al passato, si tratta di un risultato eccezionale. La PS5 ha venduto finora oltre 80 milioni di unità, con un ritmo di vendite che punta ai 100 milioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: console - sony
PS6, Digital Foundry analizza le presunte specifiche tecniche della nuova console Sony
PS5 è la console Sony che ha prodotto i maggiori incassi di sempre - X Vai su X
Le versioni PS5 e PS5 Pro di Silent Hill f sono finite sotto la lente d'ingrandimento di ElAnalistaDeBits, che ci propone un video che confronta il gioco sulle due console di Sony. - facebook.com Vai su Facebook
PS5 è la console Sony che ha prodotto i maggiori incassi di sempre - CEO Hideaki Nishino ha annunciato che PS5 è la console Sony che ha prodotto i maggiori incassi di sempre. Scrive msn.com
Sony taglia la memoria della PS5 Digital ma non il prezzo. Ecco cosa cambia - Il mese di novembre del 2020 è stato un momento di grande gioia per tutti gli appassionati di gaming, poiché è stata lanciata la PlayStation 5. Riporta tecnoandroid.it