Pruzzo | De Bruyne non mi ha convinto totalmente Var da abolire!

25 set 2025

A margine dell’inaugurazione del nuovo stadio dei Pini a Viareggio,  Roberto Pruzzo  ha parlato ai microfoni di  TMW  parlando anche sul Napoli:  “Non mostra crepe, ha assorbito bene anche l’infortunio di Lukaku. Buongiorno invece è quasi sempre infortunato. Non puoi vincere tutte le gare facilmente però ha dimostrato di saper soffrire portando a casa i risultati. E credo si stia abituando bene ai tre impegni a settimana”. Lobotka e Anguissa imprescindibili? “ Sì vediamo ora che succederà con De Bruyne che a mio parere è un lusso che non so quanto si potrà permettere in stagione. Per ora è un calciatore che non mi ha convinto totalmente, deve adattarsi al nostro tatticismo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

