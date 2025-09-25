Pruzzo | De Bruyne non mi ha convinto totalmente Var da abolire!
A margine dell’inaugurazione del nuovo stadio dei Pini a Viareggio, Roberto Pruzzo ha parlato ai microfoni di TMW parlando anche sul Napoli: “Non mostra crepe, ha assorbito bene anche l’infortunio di Lukaku. Buongiorno invece è quasi sempre infortunato. Non puoi vincere tutte le gare facilmente però ha dimostrato di saper soffrire portando a casa i risultati. E credo si stia abituando bene ai tre impegni a settimana”. Lobotka e Anguissa imprescindibili? “ Sì vediamo ora che succederà con De Bruyne che a mio parere è un lusso che non so quanto si potrà permettere in stagione. Per ora è un calciatore che non mi ha convinto totalmente, deve adattarsi al nostro tatticismo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
