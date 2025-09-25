Prova a strangolare la convivente | arrestato un 50enne
Nella notte tra il 24 e il 25 settembre un uomo, un cittadino di 50 anni residente a Levico Terme, ha provato a uccidere la convivente, anche lei 50enne, strangolandola.Ancora non si conoscono le esatte dinamiche dei fatti, sulle quali sono in corso le indagini. Si sa però che sul posto sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
