Prova a strangolare la convivente | arrestato un 50enne

Nella notte tra il 24 e il 25 settembre un uomo di 50 anni residente a Levico Terme ha provato a uccidere la convivente, anche lei 50enne. Il fatto è avvenuto nella loro abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, al termine di una lite per motivi economici l'uomo avrebbe provato a strozzare la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Prova a strangolare la convivente: arrestato un 50enne

Tenta di strangolare la convivente, 50enne arrestato a Levico Terme - L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana, intervenuti con i colleghi delle stazioni di Pergine e Levico sul posto, che erano stati allertati da un parente della ...

Tentato femminicidio nella notte: un uomo cerca di strangolare la convivente, arrestato - Tentato femminicidio nella notte a Levico Terme: fermato un uomo di poco meno di cinquanta anni che, secondo le prime informazioni, avrebbe cercato di strangolare la convivente.