Protocollo d' intesa tra il Comune di Avella e l' Ufficio della Motorizzazione Civile di Avellino Salerno e Potenza

Avellinotoday.it | 25 set 2025

Il Comune di Avella e l'Ufficio 2 della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avviano un'importante collaborazione istituzionale in materia di sicurezza stradale. Nel territorio del Comune di Avella, lungo la Strada Statale 7-bis, al Km 58, la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

