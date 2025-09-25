Protocollo Art Bonus | Cultura e ricostruzione Un patto di civiltà per le nostre terre
"Questo è un patto di civiltà e di amore per una terra, l’Italia, e per luoghi come il cratere e le Marche che hanno saputo dimostrare grande volontà e consapevolezza. Non c’è modo migliore per dimostrare che sappiamo cos’è il terremoto, ma siamo più forti del terremoto". Lo ha detto ieri il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, presente in Pinacoteca per la firma del Protocollo d’intesa sull’Art Bonus, posta sul documento insieme al commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, al presidente di Ales Fabio Tagliaferri. L’accordo mira a promuovere l’Art Bonus, lo strumento fiscale che consente di sostenere con erogazioni liberali la cultura, rafforzando la manutenzione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali pubblici, degli istituti e dei luoghi della cultura, e delle strutture dedicate allo spettacolo senza fini di lucro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: protocollo - bonus
Il ministro Giuli ad Ascoli per il protocollo sull’Art Bonus - X Vai su X
Domani, mercoledì 24 settembre, alle ore 17.45, presso la Sala Ceci della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, si terrà la conferenza stampa per la sigla del Protocollo d’intesa sull’Art Bonus. Saranno presenti il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il Commis - facebook.com Vai su Facebook
Art Bonus per l’area del cratere sismico: incentivi a chi restaura opere lesionate; Art Bonus : integrazione progetto di riqualificazione vecchio Municipio da destinare a sede di Biblioteca - Centro Culturale; Protocollo per valorizzare il patrimonio post-sisma 2016.
Art Bonus per l’area del cratere sismico: incentivi a chi restaura opere lesionate - ASCOLI Protocollo d’intesa fra il Ministero della Cultura, l’Arengo, la società Ales e la struttura commissariale sugli Art Bonus una misura con la quale si ... Secondo corriereadriatico.it
SISMA CENTRO ITALIA: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE, SIGLATO ACCORDO CON MINISTRO GIULI E ALES - ASCOLI PICENO – “Un nuovo Protocollo d’intesa apre la strada a una stagione di collaborazione, per rilanciare il patrimonio culturale delle aree colpite dal terremoto attraverso l’Art bonus ma anche c ... Si legge su abruzzoweb.it