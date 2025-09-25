"Questo è un patto di civiltà e di amore per una terra, l’Italia, e per luoghi come il cratere e le Marche che hanno saputo dimostrare grande volontà e consapevolezza. Non c’è modo migliore per dimostrare che sappiamo cos’è il terremoto, ma siamo più forti del terremoto". Lo ha detto ieri il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, presente in Pinacoteca per la firma del Protocollo d’intesa sull’Art Bonus, posta sul documento insieme al commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, al presidente di Ales Fabio Tagliaferri. L’accordo mira a promuovere l’Art Bonus, lo strumento fiscale che consente di sostenere con erogazioni liberali la cultura, rafforzando la manutenzione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali pubblici, degli istituti e dei luoghi della cultura, e delle strutture dedicate allo spettacolo senza fini di lucro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Protocollo Art Bonus: "Cultura e ricostruzione. Un patto di civiltà per le nostre terre"