di Enrico Mattia Del Punta PISA "Le ragioni alla base di queste proteste sono ragioni che tutti condividiamo. I modi, purtroppo, a volte non sono in linea con la normativa vigente e quindi siamo costretti a muoverci con iniziative in questo senso". Così il questore di Pisa, Salvatore Barilaro, è intervenuto a margine dell’iniziativa di donazione di sangue organizzata in occasione della Giornata mondiale del migrante dalla questura, commentando la protesta di lunedì scorso che ha visto migliaia di manifestanti pro-Palestina occupare per quasi un’ora la superstrada Fi-Pi-Li. Per Barilaro il bilancio della manifestazione resta positivo, soprattutto se confrontato con i problemi di ordine pubblico registrati in altre città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Proteste e derby Autunno caldo per la questura