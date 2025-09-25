Protestano gli agricoltori | Drastico taglio alle risorse

Un taglio del 22% delle risorse della Pac (Politica agricola comune). Questo il quadro che emerge dalla proposta della Commissione Europea sulle dotazioni finanziarie post 2027, che assegna all’Italia circa 31 miliardi di euro, con una perdita di 9 miliardi rispetto all’attuale programmazione. Queste le considerazione e soprattutto la preoccupazione espressa da Cristiano Fini, presidente nazionale della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori). "La scelta di forte ridimensionamento da parte della Commissione è inaccettabile e rischia di mettere in ginocchio l’agricoltura italiana – ha dichiarato Cristiano Fini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

