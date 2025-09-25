Prostituzione minorile a Venezia latitante arrestato in Svizzera | come ha evitato la cattura per 11 anni

Latitante condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina arrestato dopo anni di indagini internazionali dalla Polizia di Venezia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Prostituzione minorile a Venezia, latitante arrestato in Svizzera: come ha evitato la cattura per 11 anni

In questa notizia si parla di: prostituzione - minorile

Il creatore di Toriko tornerà a lavorare su una nuova storia dopo la condanna per prostituzione minorile

Prostituzione minorile e furto, perde il permesso di soggiorno dopo le condanne, espulsione sospesa per i figli

Prostituzione minorile e furto, la questura di Terni gli revoca il permesso di soggiorno dopo le condanne

Pedofilo arrestato per violenza sessuale e prostituzione minorile, trovato in casa materiale pedopornografico - facebook.com Vai su Facebook

Con Luigi Pelazza e Cristina Gobbetti siamo stati nelle Filippine, a Manila, per documentare il terribile e oscuro mondo della prostituzione minorile #LeIene - X Vai su X

Prostituzione minorile a Venezia, latitante arrestato in Svizzera: come ha evitato la cattura per 11 anni - Latitante condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina arrestato dopo anni di indagini internazionali dalla Polizia di Venezia. Secondo virgilio.it

Costringeva minorenni a prostituirsi sul Terraglio: arrestato in Svizzera macedone 46enne. Era latitante da 11 anni - Undici anni fa era fuggito in Svizzera, con documenti falsi e un aspetto nuovo, per evitare di finire in manette. Lo riporta ilgazzettino.it