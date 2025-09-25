Prossima l’esclusione Uefa di Israele | The Times su Mondiali 2026 e Europa League

La decisione potrebbe essere adottata nella prossima settimana L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Israele verso l'esclusione dall'Uefa, dalle coppe europee e dai mondiali, voto settimana prossima, Trump minaccia: "Lo impediremo"

prossima l8217esclusione uefa israeleCalcio, l'Uefa verso l'esclusione di Israele da tutte le competizioni: l'indiscrezione - Le squadre calcistiche di Israele potrebbero essere escluse da tutte le competizioni Uefa a breve. Secondo iltempo.it

prossima l8217esclusione uefa israeleIsraele escluso da competizioni? Times: “Uefa favorevole” - I membri della Uefa sono "favorevoli" all'esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali. Si legge su lapresse.it

