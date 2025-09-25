Proprietario salva l' agevolazioni fiscale sulla prima casa dopo tre processi | la Cassazione respinge ricorso ecco perchè

Perugiatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A dovuto affrontare tre gradi di giudizio in sede di magistratura tributaria prima di evitare di perdere l'agevolazione fiscale prima casa che consiste nel recuperare l'imposta Iva.L'indagineL’ agevolazione prima casa si applica anche al contratto di permuta che prevede la cessione di un terreno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: proprietario - salva

Benefici fiscali per acquisto prima casa: regole per giovani e non solo - Sia quelle di cui possono usufruire tutti, sia quelle riservate ai giovani under 36. Riporta pmi.it

proprietario salva agevolazioni fiscaleAgevolazioni prima casa su seconda casa/ La separazione dei beni non salva - Le agevolazioni prima casa su seconda casa non possono essere ammesse per la sola "separazione dei beni". Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Proprietario Salva Agevolazioni Fiscale