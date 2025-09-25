Proposta di legge sul consenso Boldrini | Insultata da esponente barese di centrodestra
“Avete presente il clima di odio denunciato da Giorgia Meloni e da tutta la destra dopo l'omicidio Kirk? Quello che, a sentire loro, sarebbe alimentato dalla sinistra? Ecco, oggi abbiamo l'ennesimo, classico esempio dell'odio che la destra, non noi, alimenta da anni. Odio che, quando si parla di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: proposta - legge
Via libera della Camera alla proposta di legge che obbliga le banche a fornire il conto corrente
Ius scholae, Renzi: Tajani dica se fa sul serio con proposta di legge
Fine vita, l’ex primario Malacarne: "Proposta di legge che fa orrore"
Proposta di legge sul consenso, Boldrini: "Insultata da esponente barese di centrodestra" - L'ex presidente della Camera in un post su Instagram: "Oggi abbiamo l'ennesimo, classico esempio dell'odio che la destra, non noi, alimenta da anni" ... baritoday.it scrive
“Boldrini buongustaia”, bufera sui commenti sessisti del dirigente di FI di Bari. Poi le scuse - Alfredo Giovine, vicesegretario cittadino di Forza Italia sui social ha definito “Pussy pass” l’idea della deputata Pd, ex presidente della Camera sul ... Lo riporta bari.repubblica.it