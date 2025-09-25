Propaganda jihadista istigazione a delinquere e manuali per fabbricare bombe | 22enne espulso dall’Italia

Torinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 24 settembre la Digos di Torino e la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno espulso e rimpatriato in Bangladesh un 22enne, inizialmente trattenuto nel CPR di Milano Corelli. Secondo gli investigatori, lo straniero è “emerso negli ambienti virtuali di matrice jihadista. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

