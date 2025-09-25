Pronti per il Sandy Wheels 2025 | il weekend in bike di Lignano Sabbiadoro

Il 27 e 28 settembre, tutti in sella allo Sport & Beach Italian Tour 2025 tra le meraviglie dell’iconica “Florida d’Italia”. Tu che ciclista sei? Scegli l’experience che fa per te. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Weekend a Lignano con Sandy Wheels: sport, talk ed eventi per gli amanti della bici - Sandy Wheels Lignano Cycling Experience: un weekend tutto da vivere su due ruote tra mare, natura, talk e un Bike Expo Village ... nordest24.it scrive

