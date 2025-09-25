Pronostico Torino-Pisa | priorità assoluta al campionato

Torino-Pisa è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Una rondine, evidentemente, non fa primavera. Il Torino domenica non ha saputo capitalizzare l’entusiasmo per la prima vittoria stagionale, conquistata una settimana prima all’Olimpico contro la Roma di Gasperini, sprofondando in casa contro l’Atalanta dell’ex Juric (0-3) ed incassando il secondo k.o. in quattro giornate. (Lapresse) – Ilveggente.it Mentre fuori dallo stadio infuriava la contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo, i ragazzi di Marco Baroni venivano maltrattati dalla Dea, capace di segnare tre gol e chiudere di fatto i conti nel giro di soli otto minuti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

