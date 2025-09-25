Pronostico Strasburgo-Marsiglia | De Zerbi riscrive ancora la storia

Ilveggente.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strasburgo-Marsiglia è una partita della sesta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La clamorosa vittoria contro il Psg per il Marsiglia è merito senza dubbio di De Zerbi. Pronto, adesso, venerdì sera nell’anticipo della sesta giornata del campionato francese, a riscrivere di nuovo un’altra pagina di storia. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro lo Strasburgo, quella squadra che comunque alla fine non arriverà meglio di seconda in stagione – il Psg fa un altro sport davvero – non vince da più di tre anni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico strasburgo marsiglia de zerbi riscrive ancora la storia

© Ilveggente.it - Pronostico Strasburgo-Marsiglia: De Zerbi riscrive ancora la storia

In questa notizia si parla di: pronostico - strasburgo

pronostico strasburgo marsiglia dePronostico Strasburgo-Marsiglia 26 Settembre 2025: 6ª Giornata di Ligue 1 McDonald’s - Olympique Marsiglia del 26 settembre 2025 alle 20:45, sfida cruciale di Ligue 1: scommesse aperte su un equilibrio sottile e confronto da zone alte di ... Riporta bottadiculo.it

Strasburgo-Marsiglia: dalle quote ai top player di De Zerbi, la presentazione del match - Marsiglia favorito contro lo Strasburgo, gara in programma il 26 settembre al Stade de la Meinau: Greenwood il possibile uomo chiave del match ... Lo riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Strasburgo Marsiglia De