Pronostico Strasburgo-Marsiglia | De Zerbi riscrive ancora la storia

Strasburgo-Marsiglia è una partita della sesta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La clamorosa vittoria contro il Psg per il Marsiglia è merito senza dubbio di De Zerbi. Pronto, adesso, venerdì sera nell'anticipo della sesta giornata del campionato francese, a riscrivere di nuovo un'altra pagina di storia. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro lo Strasburgo, quella squadra che comunque alla fine non arriverà meglio di seconda in stagione – il Psg fa un altro sport davvero – non vince da più di tre anni.

