Pronostico Ruud-Berrettini | il gran finale di quel match rimasto in sospeso

C’è Ruud per Berrettini al secondo turno di Tokyo: testa a testa, ultime prestazioni e pronostico sul match valido per l’accesso al terzo turno. Matteo Berrettini non vinceva una partita dallo scorso mese di maggio. E quando, mercoledì, è riuscito ad imporsi in due set su Jamie Munar, si è lasciato andare ad un urlo liberatorio che l’ha detta lunga su quanto ostico sia stato questo periodo senza tennis. Pronostico Ruud-Berrettini: il gran finale di quel match rimasto sospeso (AnsaFoto) – Ilveggente.it Al secondo turno dell’Atp di Tokyo, dopo questa performance strabiliante, dovrà affrontare Casper Ruud, che in questo 2025 si è regalato il primo titolo Masters 1000 della carriera. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

