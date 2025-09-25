Pronostico Ruud-Berrettini | il gran finale di quel match rimasto in sospeso

Ilveggente.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è Ruud per Berrettini al secondo turno di Tokyo: testa a testa, ultime prestazioni e pronostico sul match valido per l’accesso al terzo turno. Matteo Berrettini non vinceva una partita dallo scorso mese di maggio. E quando, mercoledì, è riuscito ad imporsi in due set su Jamie Munar, si è lasciato andare ad un urlo liberatorio che l’ha detta lunga su quanto ostico sia stato questo periodo senza tennis. Pronostico Ruud-Berrettini: il gran finale di quel match rimasto sospeso (AnsaFoto) – Ilveggente.it Al secondo turno dell’Atp di Tokyo, dopo questa performance strabiliante, dovrà affrontare Casper Ruud, che in questo 2025 si è regalato il primo titolo Masters 1000 della carriera. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico ruud berrettini il gran finale di quel match rimasto in sospeso

© Ilveggente.it - Pronostico Ruud-Berrettini: il gran finale di quel match rimasto in sospeso

In questa notizia si parla di: pronostico - ruud

pronostico ruud berrettini granPronostico Ruud-Berrettini 26 Settembre: Ottavi ATP Tokyo 2025 - Si scende in campo, Venerdì 26 Settembre, per giocare gli ottavi di finale dell'ATP Tokyo 2025: pronostico Ruud- Come scrive bottadiculo.it

pronostico ruud berrettini granBerrettini torna alla vittoria dopo più di 4 mesi, battuto Munar a Tokyo: “Speriamo non sia l’ultima” - Matteo Berrettini torna al successo a Tokyo: battuto Munar con autorità e buone sensazioni sul suo rientro. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Ruud Berrettini Gran