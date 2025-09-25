Real Oviedo-Barcellona è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca giovedì: dove vederla, formazioni, pronostico Il Barcellona di Flick, di passi falsi, non se ne può permettere. Anche perché un pareggio è già arrivato nel corso di questa stagione e insomma, con il Real Madrid che le ha vinte tutte il rischio di perdere troppo terreno è importante. Facile, comunque, la trasferta sul campo del Real Oviedo, una neo promossa che non può decisamente fare nessuna paura a questa squadra. (Lapresse) – Ilveggente.it Sono 24 anni che queste due formazioni non si incontrano nella Liga. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Oviedo-Barcellona: rivincita attesa 24 anni