Genoa-Empoli è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 18:30: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Il Genoa ritrova la Coppa Italia in attesa della prima gioia in campionato. Sabato scorso i rossoblù sono usciti a mani vuote dalla seconda trasferta stagionale, in casa del Bologna: a tempo praticamente scaduto un rigore trasformato da Orsolini ha regalato la vittoria (2-1) agli emiliani ed impedito agli uomini di Patrick Vieira di prendersi un punto su un campo complicato, che avrebbe fatto comodo e contribuito a muovere la classifica. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Genoa-Empoli: la Coppa Italia per provare a ripartire