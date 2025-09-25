Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Alexander Zverev Pechino 26-09-2025
Lorenzo Sonego e Alexander Zverev si affronteranno sul campo Capital Group Diamond intorno alle ore 14:00 italiane. Il tedesco cercherà di mettersi alle spalle una serie negativa che lo ha visto perdere entrambi gli incontri di singolare alla Laver Cup, dopo una prestazione deludente agli US Open, dove è uscito di scena già al terzo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
