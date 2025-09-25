Come a Flushing Meadow, un altro primo turno non banale per Lorenzo Musetti, e non tanto perché l’avversario è lo stesso, ma perché oggettivamente da numero 9 del Ranking ATP si può sperare in un avversario iniziale più morbido di Giovanni Mpetshi Perricard, specie dopo una sconfitta in finale che ha fatto male al carrarino. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Giovanni Mpetshi Perricard – Lorenzo Musetti, Pechino 26-09-2025