Bayern Monaco-Werder Brema è una partita della quinta giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dodici punti dopo quattro partite: diciotto gol fatti e tre subiti. Sì, ci sono stati in generale avvii peggiori nei vari campionati. Si scherza, ovvio: il Bayern Monaco di Kompany non poteva fare meglio e quest’anno è ancora più forte di quello passato. In Germania hanno già capito che non ce ne sarà per nessuno. Purtroppo per loro, per tutti gli altri, è così. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bayern Monaco-Werder Brema: Kompany ha un solo obiettivo